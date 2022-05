„KARMA ON KARM ASI.“ Venemaal lendavad salapäraselt õhku nii kütuselaod kui keemiatehased

„Üsna kahtlane, et nii lühikese aja jooksul on võtmetähtsusega kohtades puhkenud nii palju tulekahjusid,“ vahendab Washington Post Silverado mõttekoja esimeest Dmitri Alperovitšit. „Aga praegu on tõesti võimatu midagi ütelda.“ Mõnedki müstilised „õnnetused“ ei toimu vaid Ukrainaga piirnevates oblastites. Põlengud räsivad ka Siberi metsi, kuhu muidu tulevad kevadeti appi sõdurid. Nood aga kõmmutavad Ukrainas ning Siberi igikelts muudkui sulab ja paiskab õhku ohtlikke aineid.