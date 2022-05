Milleks lõputult hanesid süüdistada, neid tõrjuda või tappa?

Haned peatuvad põllul ikka. Suurte salkadena. Söövad palju, teevad kahju… Loodust ja põllumeest pole õige vastandada, kirjutab teraviljakasvataja Olav Kreen 3. mai Õhtulehes. Olen päri, sest ilmselt ei käitu põllumees nimme kurjasti, kuid teatud puhkudel võib see juhtuda teadmatult. Näiteks ökoloogiliste põhjus-tagajärje seoste tabamine ei pruugi mõistetav olla, või proovitakse sellele vastu vaielda. Kui neljasilmavestluses ütleb põllumees, et probleem ei ole ju selles, et ta tahab võimalikult kasumlikult majandada, vaid selles, et hanesid on liiga palju, viitab see teadmiste vajakule. Ökoloogias kehtib lihtne reegel – liigi arvukus kasvab, kui ressurssi on palju. Esmane ressurss on toit, sest kui pole energiat, ei suuda linnud sigida, siis ei kasva ka arvukus. Et hanede arvukuse kiirel tõusul on suur roll majanduslikult (mitte ökoloogiliselt!) viimse piirini tõhusaks timmitud põllundusel, sedastab ka teaduskirjandus. Kuid seda ei taha põllumees kuulda (selle peale on kannalt ringi keeratud).