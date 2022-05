Revolutsioonilisel operatsioonil sea südame saanud mees suri seaviirusse

Südamepuudulikkuse all kannatanud Bennett tegi jaanuarikuise protseduuriga ajalugu, kuid suri märtsis. Haiglast öeldi algul, et patsiendi tervis oli paari päeva jooksul halvenenud, vahendab The Guardian. Nüüdseks on kirurg Bartley Griffith paljastanud, et sea süda oli nakatunud sigade tsütomegaloviirusega ning see võis Bennetti surmale kaasa aidata.