ÕL VIDEO | Mis saab LNG-terminali kai rajamisest? Taavi Aas: gaasinappus tavatarbijat ei ohusta

ERRist küsiti, mis on plaan B, kui sügiseks ei saa Paldiskis haalamiskaid tehtud ja me üldse LNG-võimekust ei saa. Aas vastas, et riik on soetamas gaasivaru. „Kus gaasi on võimalik asendada millegi muuga, siis sellega tegeletakse, näiteks juba Tallinn valmistub“. Jutt gaasinappusest puudutab suurtööstusi, mitte tavatarbijaid. Külma talve tarbimine on Aasa sõnul 3,5 teravatti ja kahe teravati jaoks on kate juba olemas.

ERRist küsiti, et kui Veskimägi loetles hommikul ettevõtjate tingimusi, millega nõustuda ei saanud, ja oma tingimusi, siis kuidas nüüd kokkuleppele jõuti? Veskimägi ütles, et nad ei seisa enda huvide eest, vaid Eesti tarbijate huvide eest ehk oluline on, mis hinnaga varustuskindlus luuakse. See on jätkuvate läbirääkimiste teema. Elering pole valmis kai koguhinda maksma, kui see jääb lõpuks eraettevõtjale.

Küsiti, kas hinnas jõuti kokkuleppele lähemale? Veskimägi ütles, et kindlasti pole küsimus vaid hinnas. Ettevõtjatele tahetakse anda kindlustunnet, et poliitiline raamistik on olemas. Veskimägi sõnul on oluline, et kasum ja risk oleksid Eleringi ja ettevõtjate vahel jaotatud.

Milline on ministeeriumi roll läbirääkimistes? Kas saab Aas saab öelda, millise hinnaga nõustuda? Aas ütles, et mõnikord on vaja vahendajat, kes mõlemaid osapooli ära kuulaks ja püüaks aru saada, kus kohas on probleemid ja teha omalt poolt ettepanekuid. Projektis on nii palju tehnilisi nüansse, et Aas pole nende läbirääkimiste üks osalisi, ta usaldab selleks professionaalne.

Küsiti, mis on see kuupäev, milleks plaan peaks paigas olema, ja millised on kai alternatiivsed lahendused. Aas vastas, et tuleb kokkuleppele jõuda ja valmis ehitada, kuid ka ehitamisel võib tõrkeid tekkida. Aas ütles, et kokkuleppele püütakse jõuda järgmise nädala lõpuks ja tunnistas, et läbirääkimised on venima jäänud.

ERRist küsiti, kas soomlased avaldavad meile survet. Veskimägi vastas, et olles teinud soomlastega mitmeid ühisprojekte, siis töötatakse ühise tiimina. Kokkulepe iga hinna eest on alati halb kokkulepe, ütles Veskimägi.