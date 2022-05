LNG-terminali kai ehitamise läbirääkimised Alexela ja Eleringi vahel kukkusid läbi

Elering teatas reede hommikul, et on arutanud Alexelaga võimalikke lahendusvariante LNG ujuvterminali vastuvõtuks vajaliku haalamiskai rajamiseks ja haldamiseks, kuid seni pole jõutud lahenduseni, mis oleks Eleringile vastuvõetav ja mis oleks kooskõlas Euroopa ja Eesti õigusega ega oleks liiga koormav tarbijale, kirjutab ERRi uudisportaal .

Alexela ja Infortar teatasid hiljem, et pakkumine kai ehitamiseks pole ka nende jaoks vastuvõetav ja hindavad toimunud läbirääkimisi Eleringi tahte puudumise tõttu lõppenuks. Varustuskindluse tagamiseks jätkavad Alexela ja Infortar kõnelusi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga.

Alexela ja Infortar teatasid, et jätkavad riigist sõltumatult Paldiski LNG terminali arendust ja eeldavad, et Elering tagab sügiseks projektile vajaliku gaasitoruühenduse ning konkurentsiamet riigiabi moonutusteta vabaturu, nagu EL direktiivid ja Eesti seadused on aastaid erakapitalile lubanud.