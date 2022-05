Rassistliku loomuga konflikt? Eurosaadikud sattusid Prantsusmaal sekeldustesse kohaliku politseiga. Riho Terras: etteheited on alusetud

Erakond Isamaa teatas pressiteates, et kolmapäeva õhtul, 4. mail kõndis Riho Terras koos Euroopa Parlamendi kolleegide ja töötajatega Strasbourgi kesklinnas. Õhtu lõppes vahejuhtumiga, kuhu oli kaasatud ka kohalik politsei ning esitati etteheiteid mitmete Euroopa Parlamendi liikmete, nende hulgas ka Riho Terrase, vastu.



„Esitatud etteheited ja süüdistused on valed ning täiesti alusetud. Seda on kinnitanud ka vahejuhtumi tunnistajaks olnud Hollandi kodakondsusega Euroopa Liidu ametnik. Olen kindel, et õiguskaitseorganid selgitavad välja tõe ning saabub selgus,“ kommenteeris juhtunut Terras.



Edasiste asjaolude ilmnemisel lubas erakond anda täpsustavaid selgitusi.