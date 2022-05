ÕL VIDEO | Karus: Azovstali tehasest käib tsiviilisikute evakueerimine, ent pole teada, kui palju neid seal on

Karuse sõnul püüab Venemaal laiendada oma kontrolli okupeeritud aladel, see puudutab valitsust, informatsiooni ja majandust. Lisandunud on teated teravilja varastamisest ja müümisest, rublale üleminekust ja kohaliku internetiliikluse suunamisest läbi Venemaa serverite.

Üllatava arenguna on Lukašenka öelnud, et Venemaa agressioon Ukrainas on venimas ja Valgevene teeb kõik, et see sõda lõpetada. Kuid Valgevene on teinud endast agressiooni kaasosalise, andes oma taristu ja territooriumi Vene vägede kasutusse.