Päästeameti demineerijad puhastavad Ida-Virumaad lõhkekehadest

Varasema kogemuse ja statistika põhjal on kaardistatud kohad, kust on kõige tõenäolisemalt võimalik lõhkekehi leida. Lähtutud on ka sellest, et nii kohalikud kui ka piirkonda külastavad inimesed võivad nendes kohtades suurema tõenäosusega kokku puutuda plahvatusohtlike esemetega.