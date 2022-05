SOTID SELGEKS: Zelenskõi leppis Saksa presidendiga ära, Putin palus Iisraeli peaministrilt vabandust

Ukraina relvajõudude juht Valeri Zalužnõi teatas, et Ukraina väed on nüüdseks üle läinud vastupealetungile Harkivi lähedal ja okupeeritud Izjumi linnas Harkivi oblastis. The New York Times kirjutab, et Ameerika Ühendriigid on andnud Ukrainale luureinfot, mis on viinud mitme Vene kindrali surmani. Ukraina armee sõnul on invasiooni käigus tapetud 12 Vene kindralit. USA ametnikud pole seda arvu kinnitanud.