Juhtkiri | Lüngad kaitsevõimes vajavad täitmist

Samast loogikast on lähtunud ka NATO oma idatiiva kaitset korraldades, kui Balti riikide õhuruumi valvavad rotatsiooni korras liitlaste lennukid. Nagu Õhtulehe tänasest suurest loost ilmneb, saame olla küll uhked liitlaste lennukite Ärmaril paiknemise üle, kuid kogu sealne lennuväli on seni jäänud ilma õhukaitsevõimekuseta. See tähendab piltlikult, et ohu korral õnnestub liitlastel ehk õhku tõusta, kuid lennuvälja purustamisel maanduda seal enam ei saa. Rahuajal võis tunduda kaitse samm sammu haaval ülesehitamine igati asjakohane, sest täiemõõdulise sõja puhkemist Euroopas ei uskunud enamik riike kuni Venemaa äsjase sissetungini Ukrainasse.

Tagantjärele tarkusena võib arutada selle üle, kas näiteks pikaajaline arusaamatu keskendumine meremiinide traalimisele oli ikka kõige mõistlikum tegevus olukorras, kus puudujääk pea igas kaitsevaldkonnas oli karjuv. Nüüd oleme seisus, kus Venemaa agressiivsuse tõusu tõttu on kaitsevajaduse kasv enam kui selge ning ka erakondade vahel ollakse ses küsimuses Eesti oludes haruldaselt konsensuslikud. Nii ei räägi me enam kaitsekulutuste kahest protsendist SKPst, vaid see number tõuseb kolme protsendini. Vaidlus käib vaid selle üle, mida osta esmajärjekorras ning kas valik tegemisel jääb peale end igas vallas spetsialistideks lugevate poliitikute tahe või usaldatakse valiku tegemine asja paremini jagavatele sõjaväelastele. Kehv on vaid asjaolu, et Eesti pole ainuke relvasüsteeme osta soovija, sest Ukraina sõda on pannud relvastuse uuendamisele mõtlema ka paljud teised riigid ning täitmist vajab ka Ukrainale antud relvadest ladudesse jäänud tühimik, see aga tähendab hinnatõusu. Võib küll loota, et sõda Ukrainas kurnab Venemaa sõjalist võimekust, kuid läbi ajaloo agressiivse naabri kõrval elades tuleb alati üllatusteks valmis olla.