Kes on maski taha peituv Ukraina armee parem käsi Harri_EST? „Aitame kaitsevarustuse eesrindele saatmisega sadu, võib-olla isegi tuhandeid võitlejaid.“

Intervjuu ajal saab Harri kohta teada nii palju, et ta on abielus ning tema omaksete suurim mure oli, et ta ometi Ukraina armee ridadesse Vene vägede vastu võitlema ei läheks. Harril puudub militaartaust, kuid ukrainlastele appi tõttamine ei tulnud ta lähedastele üllatusena. „Minu isik ei ole oluline,“ ütleb Harri. „Oluline on see, mis toimub Ukrainas, ja et me ukrainlaste abistamisest ei väsiks.“