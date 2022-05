Eesti Ekspressi ajakirjanike ja väljaande trahvimist peavad ka rahvusvahelised ajakirjandusvabadust jälgivad organisatsioonid tõsiseks probleemiks

„Ajakirjanikel peab olema õigus avalikkusele olulist infot avaldada ka siis, kui see on mõne institutsiooni või isiku jaoks problemaatiline, tingimusel, et avaldatavad faktid vastavad tõele ja eelnevalt ei ole sõlmitud ajakirjanikega kokkulepet, et info ei ole avaldamiseks," ütles EALi esimees Helle Tiikmaa. „Me ei saa mingil juhul nõustuda n-ö vaikiva eeldusega, et info avaldamiseks on alati esmalt vaja kelleltki luba küsida.“