Märjamaal 170 000 euro eest soomlase jõulukuuski maha põletanud naabrimees pääses kriminaalasjast

Prokuratuur alustas aprilli lõpus kriminaalasja, et saada selgust, miks põles 21. aprillil Märjamaa vallas Vaimõisas maha ligikaudu 9 hektarit jõulukuuski. Viis kuud pärast põlengut on prokuratuur jõudnud oma uurimises nii kaugele, et on esitanud kahtlustuse 54aastasele mehele.