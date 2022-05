LAHKUV JUHT PEAB SAAMA SUURE PREEMIA?! Miks maksid ministrid ja vallavanemad lubatust kordades suuremaid tulemustasusid?

Riho Kuppart asus keskkonnaametit juhtima 2019. aasta alguses. Tema suur ülesanne oli liita ametiga keskkonnainspektsioon. 2021. aasta alguses see toimus. Vähem kui kaheksa kuud pärast asutuste liitmist tuli aga uudis, et ta lahkub omal soovil ametist. Kolleegidele saadetud kirjast ilmneb, et otsus sündis pärast kohtumist toonase keskkonnaministri Tõnis Mölderiga. „Arutelu käigus jõudsime arusaamisele, et sujuva koostöö ja ühiste eesmärkide saavutamiseks on vaja head teineteisemõistmist,“ kirjutas Kuppart. „Strateegilise tasandi juhina austan ministri soovi kujundada enda visiooni elluviimiseks vajalik juhtimismeeskond. Öeldakse – It takes two to tango! Seetõttu olen otsustanud keskkonnaametist lahkuda.“

Ametist lahkumisel sai Kuppart kuue kuu palga suuruse tulemustasu: 31 200 eurot. Avaliku teenistuse seadus lubab maksimaalselt maksta 20% aastasest põhipalgast ehk 2,4 kuupalka. Seega ületas Kuppartile makstud tulemustasu seadusega lubatut 2,5 korda.

Kuidas nii suur preemia on seadusega kooskõlas?