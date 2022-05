Sommeljee annab nõu: millised veinid sobivad grilli kõrvale?

Linnuliha. Nii kana-, kalkuni- kui pardiliha on suvisel ajal väga populaarsed nende hulgas, kes soovivad grillimisel hoida kerget joont ja saledat figuuri. Loomulikult on põhjuseid teisigi, sest grillitud linnuliha on tõesti maitsev. Marineeritud linnuliha kõrvale sobib ideaalselt Prantsusmaalt pärit Pinot Noir, Coq du Matin . Selle kergema punase veini maitses annavad tooni kirss ja vaarikas, taustal on tunda vihjeid maasikast, piprast ja tammest.

Kala. Kala grillimine on viimastel aastatel eriti trendikaks muutunud ja pole ka imestada – grillitud kala on suussulavalt maitsev ning figuurisõbralikum kui loomaliha. Kala kõrvale võiks valida ka kergema veini ning selleks ideaalne on Prantsusmaa poolkuiv vein Rose d’ Anjou, Maison Castel. Selle lõheroosa veini aroomis on tunda maasikaid ja vaarikaid ning troopilisi puuvilja – tõeliselt suvine kompott! Eriti sobiv on see neile, kellele on meeltmööda magusam noot veinis.