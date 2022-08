KATSE | Kuidas maitsevad erinevad lambalihast grilltooted?

Sea- ja veiseliha, kanaliha, kala, erinevad juustud ja juurikad… valik, mida grillida, on väga lai. Aga kui tihti pannakse lambaliha grillile särisema? Mitte väga sageli… aga see-eest pakub lamba grillimise eriti nauditava maitseelamuse.

Võtsime Muhu Liha neli kõige populaarsemat lambaliha toodet ja proovisime neist midagi head valmistada. Millised olid meie mõtted?

Teate, mis hoiab elus nooruslikuna? Uute asjade proovimine – olgu need siis kulinaarias või kusagil mujal. Lambaliha oleme mõlemad elukaaslasega üsna vähe söönud. Ma ei tea, kas asi on selles, et erinevaid variante pole poodides kuigi palju või ei ole lihtsalt silma jäänud. Eks suvisel ajal võtab grillitoodete valik ju silme ees kirjuks.

Hiljuti kuulsin sõbrannalt, et nad olid perega proovinud Muhu Liha lambatooteid ning neile meeldis väga. Kuna neid tooteid tuleb kulleriga tellida otse Muhust (no see tundub küll olevat kõrgtasemel kvaliteet, kui tavalisest supermarketist ei saa), siis otsustasin viimane kord tema tellimusega liituda. Tooted saabusid reedel ning seega võtsimegi kohe laupäeva päeval grillimise ette.

Kuna me polnud päris kindlad, kas meie ise ja lapsed naudime lambaliha, siis ostsime grillimiseks ka tavalist kanaliha. Pikk lugu lühidalt – meile meeldis lambaliha väga! Liha marinaad oli väga hästi tasakaalus ning tunda oli mõnusat paprikamaitset ja erinevaid ürte. Samas ei varjanud need hõrku lambaliha maitset. Lastele me ei öelnudki, et see on tavapärasest teistsugune liha ning nii vintsutasidki nad oma portsu hoogsalt sisse.