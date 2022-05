Head nipid, kuidas valida oma koju sobiv vann!

Oma kodumaise stiilse disaini ja kvaliteediga on Baltecol palju püsikliente. „Täna just sain kõne kliendilt, kes tellib neljandat korda meilt kogu vannitoasisustuse, kivivanni, mööbli ja dušilahenduse,“ toob Merje Sumberg näite. Üldiselt on aga inimeste vannitoaga seotud soovid erinevad – näiteks ei saa öelda, kas nüüdisajal eelistatakse pigem vanni või dušinurka. Kui ruumi jätkub, võiksid need mõlemad kodus olemas olla – dušš kiireks pesuks, vann aga lihtsalt nautimiseks.

Luksuslik kivivann on vannitoa pärl

Eriti populaarseks on saanud kivivannid, mille võidukäik algas kümmekond aastat tagasi. „Esiteks on kivivann väga mõnusast materjalist, kehale hellitavalt siidine ja meeldiv. Kivivanni valmistab Balteco kahekihilisena, mis tagab erinevuse sise- ja välispinna vahel. Lisaks tagab see sisepinna ergonoomilisuse ning on väga hea soojusisolatsiooniga, aidates hoida vannivee soojana pikka aega,“ kirjeldab Sumberg põhjuseid, miks on kivivann niivõrd armastatud.

Kes tahab oma koju seda kõige luksuslikumat, valibki kivivanni. Edasi sõltub paljugi juba disainieelistustest ning sellest, mis vannituppa sobib. „Minule näiteks meeldivad ovaalse disainiga kivivannid, nagu Cade, Marin, Senzo, Halo. Kuid väga kauni esteetilise vormiga on Como kivivann, mida pakume ka seinaliidesega – nii vasaku kui ka parema nurgaliidesega. Matt kuldse välisviimistlusega kivivann näeb väga luksuslik välja. Samuti suurem ümmarguse kujuga Allure on eriti suurejooneline ja eksklusiivne vann,“ toob Sumberg välja mõned oma lemmikud.

Ka akrüülvannid on jätkuvalt armastatud

Akrüülvannid on inimeste kodudes olnud kasutuses juba pikka aega. Materjali plussiks on tõik, et sel on loomulikku soojust, see on võrreldes kivivavanniga soodsam ja samas ka vastupidav materjal. Just akrüülvann võimaldab parimal moel pakkuda massaaživanni eeliseid.