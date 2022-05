EKRE tegi ettepaneku võtta Eesti-Vene piirilepingu allkiri tagasi. Isamaa toetab, teised on vastu

Samas pole Vene Föderatsioon pärast 2005. aasta piirilepingu sõlmimist mitte ühegi avalduse või rahvusvahelise aktiga tunnustanud Eesti Vabariigi õigusjärglust. Küll aga on ta Eestit korduvalt süüdistanud ebasõbraliku õhustiku loomises ja seda olukorras, kus hoiab enda ebaseaduslikus valduses ligikaudu 5,2% Eesti Vabariigi territooriumist.

Lähtudes asjaolust, et Vene Föderatsioon võttis 2005. aastal sõlmitud piirilepingult allkirja, kuna ei nõustunud viitega Tartu rahulepingule ja Nõukogude okupatsioonile, seab uue piirilepingu sõlmimine ja sellest tulenevalt ka võimalik lepingu ratifitseerimine kahtluse alla Tartu rahulepingu järjepidevuse. Lisaks sellele legaliseerib see Vene Föderatsiooni poolse jätkuva okupatsiooni Eesti Vabariigi aladel ja loovutab antud maa-alad, ilma et Eesti saaks loovutatud alade eest vähimatki kompensatsiooni.