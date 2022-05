VIDEO | Volbriõhtul Helsingi kesklinnas mitmeid autosid ramminud ja seejärel politseinikele vastu hakanud mees osutus Soome rahandusministeeriumi ametnikuks

„Väga kurb juhtum. Õnnekombel ei juhtunud midagi hullemat,“ kommenteeris juhtunut rahandusministeeriumi kommunikatsioonijuht Johanna Vesikallio. Teadaolevalt on ministeeriumis arutluse all, kuidas ja kas jätkata kahtlusaluse töösuhtega. Väidetavalt Põlissoomlaste erakonda kuuluva mehe parteikaaslane oli MTV Uutiset teatel juhtunust hämmingus: „Ma olen täiesti jahmunud, kui see oli tõesti tema.“

Ehkki kõnealuse soomlase nime pole kohalikus meedias avalikustatud, on teada, et tegemist on 33aastase kõrgharidusega mehega, kes elab Helsingi südalinnas. Varasemalt pole end majandus- ja finantsspetsialistina kirjeldavat meest kriminaalkorras karistatud. Jaanuaris toimunud piirkondlikel valimistel kogus ta napilt alla saja hääle ning ei osutunud valituks. Lisaks on ta töötanud põgusalt Euroopa Parlamendis.