PÄRNU MEHE SEIKLUSED PURJUSPÄI: lõhutud autoklaas ja neli korda kainerisse. „Mul tuleb hirm peale! Mis õigusega politsei nii teeb?"

Aprillis sai politsei- ja piirivalveameti sisekontrollibüroo Pärnu mehelt Peetrilt kaebuse, et politseinikud on teda kainenema viinud ebaseaduslikult ja võimu kuritarvitades. Kontroll tuvastas, et korravalvurid midagi valesti ei teinud. Pilt on illustratiivne.