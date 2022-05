OTSE | Kaja Kallas esineb poliitilise avaldusega lisaeelarve teemal

Peaminister Kaja Kallase sõnul toetab sõjaaja lisaeelarve Eesti riigi ja inimeste toimetulekut Ukraina sõja mõjudega. „Tugevdame kõige laiemas mõttes Eesti julgeolekut ja elanikkonna kaitset. Ühtlasi aitame lisaeelarvega Eesti inimestel mitme kriisi koosmõjul tekkivate tagasilöökidega paremini toime tulla. Oluline on ka see, et lisaeelarvest tehtavad investeeringud aitavad meil saada sõltumatuks vene gaasist. Lisaeelarve tähendab Eesti jaoks igas mõttes tugevamat julgeolekut."