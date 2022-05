Vald käib Hanna ja Ander Ildiga jõe paisutamise pärast kohut

Kadrina valla hagi Ildide vastu on tahteavalduse andmiseks kohustamise nõudes. Tegu on Loobu jõe jätkuvaks paisutamiseks vajaliku veeloa saamise menetlusega, kus Hannah ja Ander Ild ei ole oma nõusolekut paisutamise jätkamiseks andnud, on valla esindaja varem Õhtulehele teatanud.

Viru maakohtu pressiesindaja Kristi Ehrlichi sõnul oli kohtuasi vahepeal kohtuniku haigestumise tõttu edasi lükatud. Nüüd hakkab kohus seda taas arutama.