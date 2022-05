Urmas Arumäe sai kohtuvaidluses riigikantseleiga osalise õiguse

Põhja ringkonnaprokuratuur alustas 2019 novembris kriminaalmenetlust, uurimaks, kas toonase maaeluministri Mart Järviku nõunik Arumäe võis talle õigusnõu andes osaleda ametiisikuna otsuste tegemise juures ja nende suunamises endaga seotud inimestele. Nimelt nõustas ta ministrit PRIA-le kriminaalmenetluses volituse andmise küsimuses, olles samas kriminaalasjas kahtlustatavate kaitsja. 2019. aasta 13. novembril tegi peaminister riigisekretärile ülesandeks moodustada komisjon, kellel tuli välja selgitada ja esitada peaministrile järeldused järgmiste küsimuste kohta: kas ja millal on Arumäe andnud teada sellest, et tema volitused esindada vastaspoolt PRIAga seotud kohtuasjades on peatatud või lõpetatud ja kas Arumäe on tema ja maaeluministeeriumi lepingu kehtivuse ajal tegutsenud PRIAga seotud kohtuasjades vastaspoole huvides. Arumäe pöördus Tallinna halduskohtusse, et tuvastada riigisekretäri käskkirja ja komisjoni koostatud aruandes sisalduvate osade järelduste õigusvastasus. Kohus tuvastas komisjoni aruande mõnes punktis õigusvastasuse. Näiteks komisjoni aruande avaldamine osas, milles aruanne puudutab kaebaja tegevust õigusteenuse osutamisel enne Arumäe & Sipari Advokaadibürood OÜ ja maaeluministeeriumi vahelise kliendilepingu sõlmimist, oli õigusvastane.