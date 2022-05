Teade tema surmast oli enneaegne: legendaarne hävituslendur Kiievi Kummitus elab!

Londoni The Times esimesena ja mitu lääneriikide suurt väljaannet kannul kinnitasid paar päeva tagasi, et maailmas kuulsaks saanud müütiline piloot, kes sõja esimestel tundidel tulistas alla kuus Vene sõjalennukit ja hiljem jõudis vähemalt 40 õhuvõiduni, hukkus võitluses. Seni tundmatuks jäänud ja vaid Kiievi Kummituseks kutsutud MiG-29 piloodi, 29aastase majori tegelik nimi olevat olnud Stepan Tarabilka. Nüüd teatasid Ukraina õhujõud, et legend loodi Kiievit kaitsnud 40. õhuväebrigaadi pilootide üldnimena.