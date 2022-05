Juhtkiri | Armas emakeelne meedia

Eestissegi on nii kolinud tuhandeid inimesi. Kui Filipiinidelt siia saabunud peavad end kasvõi inglise keele vahendusel Eesti eluga kiiresti kurssi viima, sest nende uudistekanalid ei kirjuta kaugest väikeriigist just kuigi tihti, siis naaberriigi meedia kajastab seevastu Eestis toimuvat usinasti – seda endale sobivas võtmes. Aastakümneid siin elanud vene emakeelega rahval on juba ajalooliselt harjumus selles keeles uudiseidki vaadata. Oli ju kunagi tegu ühe suure riigiga. Ja kui uudised kantakse lahkelt kandikul ette, miks siis vaevuda mujalt info otsimisega.

Seda, et mingi osa Eestis elavatest inimestest elab kui paralleeluniversumis, märgatakse ikka siis, kui on mingi jama käes. Nii hakati pärast pronksiööd hoogtöö korras venekeelset meediat arendama ning nüüd on taas võõrkeelne meedia luubi all. Aga meediaharjumusi ei muuda ju üleöö. Ajaleht on midagi rohkemat, kui ametlike teadete ümbertrükk. Vene propagandakanalite sulgemise järel ei tundud inimesed puudust Kremli heaks kiidetud teadetest, vaid oma lemmikseriaali uuest osast, intervjuudest iidolitega jne. Hirmus põnev on ju teada, mida su lemmiknäitleja hommikul sööb. Samas libiseb pilk üle ka teatest, et inflatsioon on ületanud 15% ja on oodata ka euribori tõusu.