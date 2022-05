HÄIRIVAD KAADRID | Kohutav kuritöö: Järvamaal tapeti öösel seitse toonekurge. Uurija: „Me ei tea, kas see on lõplik number.“

Nädalavahetusel leiti Järvamaa maantee äärest mitme toonekure pesa juurest tulistatud. „Praeguseks on surnud linde kokku loetud kaheksa, kuid me ei tea, kas see on lõplik number,“ ütles keskkonnaameti uurimisosakonna juht Rocco Ots. Ilmselt tekib sellise uudise peale paljude peas küsimus: kes nii teeb? „Hulk asjaolusid on veel selgumata, aga praeguseks on juhtumis kogunenud piisavalt infot, et alustada kriminaaluurimine.“