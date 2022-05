HÄIRIVAD KAADRID | Kohutav kuritöö: Järvamaal tapeti öösel seitse toonekurge

Eesti Metsloomaühing kirjutas Facebookis, et pühapäeva hommikul helistas ühingule naisterahvas, kelle sõnul lebasid Väätsa-Türi tee ääres kaks surnud kurge. Lähemal vaatlusel selgus, et kured ei ole niisama müstilisel põhjusel hukkunud, vaid on kellegi poolt maha lastud. Tapetud kurgesid oli kokku 7 ja pesades mune üle kümne. Tapatalgutes jäi ellu vaid üks kurg, kelle kaaslane oli pesal hukkunud.