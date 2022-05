30 aastat tagasi pommiplahvatusi korraldanud mees üritas taas tegutseda: „Ma alguses mõtlesin, et panen päikeseprillid ette, aga kuhu ma öösel nii lähen?“

Kõrge moodne hoone, hele fassaad ja säravad klaasist aknad. Tallinna kesklinnas Torupilli asumis Lubja tänaval asub Harju maakohus. Hoones on ka Põhja ringkonnaprokuratuur ning registrite ja infosüsteemide keskus (RIK), aga peaasjalikult teatakse seda ikkagi kohtumajana. Anatoli Jõhvik (60) tahtis õhku lasta prokuratuuri ja kahju polnud tal ka kohtumajast. RIK teda ei huvitanud.

Jõhviku plaan oli lihtne: valmistada pomm ja 2020. aasta 29. mail panna see justiitsorganite maja ette, kus see plahvataks ja tooks kaasa ulatuslikku hävingut. Politsei oli aga asjaga kursis. Oli teada, et Jõhvik otsib lõhkeainet ning sihtmärk oli samuti seatud. Jõhvikul polnud seejuures õrna aimugi, et politsei on tal ammuilma jälil ja mängu toonud kuriteomatkija. Nimetagem teda siin loos Valeriks.