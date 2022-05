„MUL ON ÕIGUS SULLE KALLALE TULLA!“ Politsei pidas kinni sarirõvetseja, kes on aastate jooksul ligi tikkunud kümnetele noortele tüdrukutele

„Ikka väga rõve ja tülgastav. Alguses võtsin seda naljana, aga mida aeg edasi, seda rõvedam endal hakkas,“ räägib Õhtulehele üks neist, kellelt Raiken on manipuleerimise teel üritanud alastifotosid saada. Osa tüdrukuid jällegi kardab, et rääkimise korral ootab neid Raikeni kättemaks: „Kardan veits seda, et kui Raiken saab aru, et see minu saadetud tekst on, siis see ei pruugi nii ilusti lõppeda minu jaoks…“

Noor naine, kes otsustas sotsiaalmeedias teisi Raikeni eest hoiatada, kinnitab samuti: „Mul hakkas tüdrukute saadetud sadu kuvatõmmiseid vaadates reaalselt sees keerama. Ma tõesti ei saa aru, kuidas saab üks inimene selliselt käituda. Ma olen näinud tapmisähvardusi. Tüdrukud päriselt kardavad teda.“