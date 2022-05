Igor Gräzin valiti Keskerakonna Tartumaa piirkonna juhiks

„Otsustasin juba mõni aeg tagasi, et ei kandideeri tuleval aastal parlamendivalimistel. Pidasin oma kohuseks tagada Tartumaa piirkonnale tugeva ja aktiivse liidri näol järjepidevus ning usaldan piirkonna esimehe ülesanded Igor Gräzinile rahuliku südamega,“ lausus kaks kümnendit riigikogu liikmena valijaid esindanud Marika Tuus-Laul. „Igor Gräzin on korduvalt Tartumaal riigikogusse kandideerinud ning tunneb piirkonda läbi ja lõhki. Varasemalt oleme olnud suured konkurendid, nüüd on mul aga hea meel temaga koostööd teha.“

„Marika Tuus-Laul on piirkonna juhina ära teinud väga suure töö ning tunnen temalt teatepulka üle võttes suurt vastutust,“ kinnitas Igor Gräzin. „Tartumaa on väga spetsiifiline piirkond – ühel pool asub Tõravere observatoorium, teises servas elavad aga Peipsiääre vanausulised. Minu suureks kireks on regionaalpoliitika ning pingutan selle nimel, et täisväärtuslik elu koos teenuste ja kiirete ühendustega peab olema võimalik igas Eestimaa nurgas. Vannutatud vaimulikuna läheb mulle loomulikult korda ka kirikutega seonduv. Ka selles vallas on palju väljakutseid, ainuüksi Mustvee vallas on viis kirikut.“