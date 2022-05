OTSEBLOGI | Vene väed korraldasid raketirünnaku Odessa rahvusvahelisele lennujaamale. Azovstali tehasest suudeti evakueerida 20 tsiviilisikut

Veel üks Vene kindral on Ukrainas kõrvaldatud. Kindralmajor Andrei Simonov hukkus täna väidetavalt Ukraina eduka rünnaku tagajärjel Venemaa armee komandopunktile Ida-Ukrainas Izyumi lähedal.

Ukraina saab EL-i kandidaatriigi staatuse 2022. aasta juunis – järgmisel EL-i liidrite kohtumisel. Sellest teatas telesaate eetris Ukraina Euroopa ja Euro-Atlandi integratsiooni asepeaminister Olga Stefanõšina.

Aasovi rügemendi komandöri sõnul evakueeriti Mariupolis asuvast Azovstali terasetehasest 20 tsiviilisikut pärast relvarahu kehtestamist.

Putin on tagasi lükanud kolm paavst Franciscuse taotlust korraldada evakueerimist humanitaarkoridoride kaudu Mariupolist, teatas Mariupoli linnavalitsus.

Venemaa väed suurendavad järk-järgult oma pealetungi Ida-Ukrainas, ütles Ukraina kaitseministeeriumi pressiesindaja Oleksandr Motutšianõk ütles briifingul, et on „märke, et agressor valmistub sõjategevuse veelgi suuremaks aktiveerimiseks“.

Raketid tabasid Odessa rahvusvahelist lennujaama. Väidetavalt on rünnak lennuraja täielikult auklikuks teinud, muutes lennukite maandumise ja õhkutõusmise võimatuks, samuti tabati täiendavaid sihtmärke lennujaama ümbruses.

Hersonist, mis on samuti Venemaa okupatsiooni all, on ilmunud video endise Nõukogude juhi Vladimir Lenini ausamba taaspüstitamisest Nova Kahhovka linnas.

Kiievi politsei leidis kolm ukrainlast, keda Venemaa okupatsiooniväed olid rängalt piinanud ja seejärel mõrvanud. „Ohvrite käed olid seotud, riided katsid nende silmi ja mõnel oli suu kinni topitud. Surnukehadel on piinamise jälgi,“ seisis Kiievi piirkonnapolitsei avalduses.

Saksamaa rahandusminister Christian Lindner on nõudnud riigi rahalise toetuse kärpimist endisele kantslerile Gerhard Schröderile, kuna tal on seosed Venemaa ärihuvidega. Pärast seda, kui Moskva alustas sõda Ukrainas, on Schröder seisnud silmitsi kasvava survega astuda tagasi kõigilt oma ametikohtadelt Venemaa energiaettevõtetes ja mõista Vladimir Putin avalikult hukka. Aastatel 1998–2005 kantslerina töötanud sotsiaaldemokraat saab riigilt erinevaid toetusi, sealhulgas büroo ülalpidamist, mis Saksa meedia teatel jääb suurusjärku 400 000 eurot.

Mariupoli üha halvenev sanitaarolukord paneb muretsema: õhutemperatuur on tõusnud juba 20 kraadini. Linnas võivad peagi puhkeda võimsad ja surmavad epideemiad, kuna puudub tsentraliseeritud veevarustus ja kanalisatsioon, tuhanded surnukehad lagunevad rusude all ning vee- ja toidupuudus on muutunud katastroofiliseks.