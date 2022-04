GALERII | Võhma kesklinnas on suur tulekahju, põleb mitmekordne kortermaja

Laupäeval kell 15.28 sai häirekeskus teate, et Viljandimaal Võhma linnas Kauba tänaval on suur tulekahju. Esialgu teatasid päästjad 17.30 paiku, et hoonest leiti ka hukkunu, kuid täpsustamisel selgus, et hukkunut siiski ei ole.