Mees ähvardas koolilast püstoliga: kui midagi veel teete, siis ma lasen!

Joobes Mati ähvardas Märjamaa vallas bussijaama hoone kõrval alaealist läinud aasta novembris. Ta võttis taskust pneumopüstoli, pani selle vastu lapse põske ja ütles ähvardavalt: „mis sa mölised“,“ kas on naljakas“ ja et „olen politseinik ja politseinikuga ei möliseta“ ning “ kui veel midagi teete, siis ma lasen“, selgub märtsi lõpus jõustunud kohtuasjast. Kannatanul oli põhjendatult alus arvata, et Mati võib ähvarduse täide viia ja tekitada talle tervisekahjustusi, kuna tegemist oli joobes ja agressiivse isikuga. Hirmu tõttu ei suutnud laps järgmisel päeval kooli minna. Pärnu maakohus mõistis Matile kuuekuulise tingimisi vangistuse.