Ühistute vara lõhkuja läks kohtu alla

Kokku on süüdistatavaid seitse, kellest kaks on vahi alla võetud. Üks paragrahv puudutab võõra asja rikkumist- ühte kohtualust kahtlustatakse kahe korteriühistu lukustustuste lõhkumises. Ühe kohtualuse kaitsja sõnul on kaks ühistut nõudeid vähendanud, sest teod kvalifitseerusid kindlustusjuhtumeiks- nii tuleb süüdlasel tasuda tõenäoliselt üksnes omavastused. Esmased nõuded olid 4640 eurot ja 5814, millest kohtus eelistungil jäi järgi 300 ja 200 eurot.