Jalgpallurite narkoäri võtmetegelane käib vanglaga kohut

Tauno Laasmele mõistetud ligi 12aastane vanglakaristus jõustus 2015. aasta jaanuaris, kui riigikohus ei võtnud tema kaitsja kaebust arutusele, on kirjutanud ERR. Riigiprokuratuuri süüdistuse järgi käitlesid Laasme ja kunagine Eesti jalgpallikoondise ja Nõmme Kalju mängija Oliver Konsa 2012. aasta novembris Tallinnas ja Harjumaal korduvalt suures koguses kokaiini. Nüüd käib Laasme vanglaga kohut- Eesti Ekspressi andmeil lahkus ta töölt lubatust varem ja kaotas koha avavanglas. Laasmeon vaidlustanud Tallinna ringkonnakohtus Tallinna halduskohtu otsuse, Varasematel aastatel on Laasme taotlenud kohtus enda enne tähtaega vanglast vabastamist, kuid ta on jäetud vanglasse.