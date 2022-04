Tallinnas Lootsi tänavalt leitud laev pärineb ilmselt 1290 aastast

Laevade leidmine Tallinnast on alati üllatuseta üllatus. Ühelt poolt teame, et Tallinn oli suur kaubalinn ning kunagisest vilkast laevaliiklusest peab paratamatult jälgi ka merepõhja ning maapõue jääma, teisalt on leiu päevavalgele tulek ikka ja alati üllatus, mis rõõmustab arheolooge ning sunnib arendajaid ja ehitajaid projekte ning plaane ümber vaatama.