Kiri | Vanaema soovitus: kuidas ära tunda ja paljastada venemeelseid netitrolle

Olen elu viimast kolmandikku elav naine, ema ja vanaema. Mul on kõrvus kadunud ema 20 aastat tagasi välja ohatud viimane surmaeelne soov: „Peaasi, et sina ja su lapsed sõda ei näeks!” Mina olen moodne vanaema, kes loeb uudiseid ja teeb pangaülekandeid internetist, suhtleb laste ja lastelastega e-maili, mobiiltelefoni ja sotsiaalmeedia kaudu. Just sellest viimasest ma tahtsingi rääkida.