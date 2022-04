Juhtkiri | Ehituses tuleb teha õige valik

Muidugi võib küsida, kas meil üldse on tarvis üritada elu sisse puhuda punaobjektile, mis loodud ENSV 40ndaks aastapäevaks parteiürituste pidamiseks, kui ka selle hoone loonud arhitekt isegi ei poolda kõigi nõukaaegsete kolosside allesjätmist. Praegu vuntsitakse üles rahvusraamatukogu kolossi, seega jääb nõukaaegse tipparhitektuuri näiteid linnapilti ilmestama veel tükiks ajaks. Linnahalli puhul on aga nii pandeemiajärgselt kui Ukraina sõja tõttu risk, et loodetav konverentsiturismimudel ei pruugi kallilt remonditavas linnahallis käivitudagi, sest maailm, inimeste harjumused kui ärimudelid on vahepeal oluliselt muutunud.