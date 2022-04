Ukraina maisilaadung läks teele Rumeeniast

See nõuab aega ja pealegi mahub rongidesse võrreldes laevaga korraga kaugelt vähem vilja. Raskuseks on ka Poola raudtee Ukrainast erinev rööpmelaius. Nüüd on asutud vilja vedama väiksemate laevadega piki Dnestrit ja Doonaud Rumeenia Constanta sadamasse, kus see ümber laaditakse. Neljapäeval lõpetatigi Constantas kaubalaeva Unity N (pildil) laadimine, millega läheb teele 71 000 tonni maisi. Varem on teele pandud 80 000 tonni vilja ja teist sama palju on juba teel.