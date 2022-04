Jaanus Riimets | 1.mai - töörahvapühal ausast tööst

See oli ja on veelkordne tõend, et orjanduslik kord on ka rahvusliku või internatsionaalse sotsialismi sildi all äärmiselt ebaefektiivne. Nii natsidel kui kommunistidel õnnestus küll likvideerida tööpuudus, kuid elatustaset see ei tõstnud, pigem langetas. Kui Saksamaal juutidelt ja NLiidus kõikidelt „ekspluateerijatelt“ röövitud vara otsa sai, siis ei olnud enam suurt kusagilt midagi võtta ja tööviljakus oli nii väike, et tootmises suurt lisaväärtust luua polnud võimalik. Lisaks nõudis suuri vahendeid süsteemi kui niisuguse kaitsmine ja ühiskond vaesus. Tänu rikkalikele maavaradele õnnestus bolševikel 70 aastat vastu pidada, aga see oli ka viimane piir.