Õigusteadlane Mikk Tarrastele määratud eluaegsest vangistusest: see on karm nii süüdimõistetule kui ka kallis ühiskonnale

Riigikohus ei võtnud Tarraste juhtumit arutamisele, mistõttu otsus jõustus lõplikult – kaks aastat tagasi suvel Pärnumaal süütuid inimesi tapnud 33aastasele Tarrastele on mõistetud eluaegne vangistus. Kas eluaegse vangistuse määramine on viimastel aastatel tavapärane praktika või pigem jäävad säärased kohtuotsused peamiselt minevikku ning me liigume suunas, kus karistused üldiselt nii karmid pole?