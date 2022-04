President Karis: mida paremini on iga inimene kriisiks valmistunud, seda tugevam oleme riigina

Riigikaitse nõukogu tähelepanu all olid siseturvalisus, elanikkonnakaitse ja strateegiline kommunikatsioon. „Venemaa sõda Ukrainas on muutnud Euroopa julgeoleku hapramaks. Eestile sõjalist ohtu ei ole, aga meie töö on olla valmis mistahes arenguteks,“ ütles president Karis. „Riigile ja kohalikele omavalitsustele tähendab erineva raskusega kriisideks valmisolek ka ohuteavitust, varjumiskohti, varingupäästet, piiriturvalisust, katastroofimeditsiini ja veel paljut,“ lisas riigipea.

„Igaühel meist on kriisis roll. Kõik ei pea astuma kaitseliitu, sest ka oma lähedaste eest hoolitsemine on oluline. Samuti see, et sul on kriisivarud ja sa saad ise hakkama ega muutu abivajajaks.“

President Karis pöördus riigikaitse nõukogu järel pressikonverentsil kõigi Eesti inimeste poole: „Teise maailmasõja ohvrite mäletamine ja mälestamine on iseenesestmõistetav paljudele peredele, kelle vanemaid, vanavanemaid ja vanavanavanemaid see sõda valusalt puudutas. Kuid sõja ohvrite mälestamine ei tohi kellelegi haiget teha.“ Riigipea sõnul tähendab see, et ei käituta viisil ega kasutata sümboleid, mis võivad mõjuda Venemaa algatatud Ukraina sõja õigustamise või toetamisena. „See oleks solvav oma vabadust kaitsva Ukraina suhtes ja riivaks ka paljude Eesti inimeste hingekeeli,“ ütles president Karis ning avaldas lootust, et kõigil Eesti inimestel jätkub taktitunnet ja arusaamist käituda nii, et Teise maailmasõja ohvrite mälestamine ei teeks kellelegi haiget.

Riigipea ütles, et ühtehoidmine on praeguses julgeoleku kriisis Eesti tulevikule kindel alus ning Eesti inimesed on suutnud olla üksteise vastu lugupidavad ja ühtehoidvad. „Palun, hoiame seda hoolega ka eesseisvatel nädalatel ja kuudel. See on minu palve kõigile Eesti inimestele, sõltumata kodusest keelest, rahvusest või poliitilistest vaadetest,“ ütles riigipea.

President Karise sõnul on Eesti inimeste tegutsemine pärast Venemaa rünnakut Ukrainale olnud oma abivalmiduses muljetavaldav. „Tänan kõiki, kes on ühel või teisel viisil aidanud Ukrainast saabunud sõjapõgenikke. See näitab veelkord, et oleme suure südamega rahvas,“ ütles ta.