INTERVJUU | Venekeelse Postimehe uus juht Sergei Metlev: Venemaa propaganda haardesse sattunuid ei saa ühe aastaga ümber veenda

Eesti riik on kohalikku venekeelsesse ajakirjandusse investeerinud vaid kriiside ajel. 2014. aasta sõja järel loodi venekeelne telekanal, nüüd järgmise sõja puhkedes mõeldakse ka venekeelsele kirjutavale ajakirjandusele. Ehk on inimesed Vene propaganda meelevalda jätnud riigi liigne passiivsus?

Kõikide meediamajade toetamine riigieelarvest ei kuulu üldiselt riigi ülesannete hulka. See võib olla isegi teatud olukorras väga ebavajalik. Selge on see, et avalik-õiguslik televisioon toitub riigieelarvest ning riigil on sinna lihtne raha juurde anda. Olukord, kus venekeelne erameedia saab sellises mahus toetust riigieelarvest, on pretsedenditu. Kui maailmas oleks kõik rahulik, aga Eesti riik tuleks erameediat nii suures mahus toetama, küsiks kõik, et mis see nüüd on.

Mis puudutab kriisidele reageerimist ja kriisiolukorrale vastamist, siis suurimad muudatused inimkonna ajaloos ongi toimunud nii, et on reageeritud mingitele tõsistele kriisidele. Nii ongi maailm muutunud mõnikord paremaks, aga mõnikord ka hullemaks.