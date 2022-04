Politsei otsib kadunud 51aastast Vladimirit

Vladimiri eesmärk oli jõuda tööle Loksale, kus pidi tegema korteriremonti. Kuid pole teada, kas ta ka sinna jõudis, kuna tööandja nimi ja aadress on teadmata. Vladimiri telefon on väljalülitatud alates 19. aprilli keskpäevast, samuti pole ta sellest ajast alates kasutanud suhtlusrakendusi.

Vladimir on 180cm pikk, sportliku kehaehitusega. Tal on helesinised silmad, lühikesed pruunid hallisegused juuksed. Seljas on mehel musta värvi lühike kapuutsiga jope, peas halli värvi militaarse mustriga sonimüts, jalas musta värvi botased ning tumehallid teksapüksid. Kaasas oli mehel musta värvi roosade triipudega seljakott, milles olid toiduained ning ka Makita tööriistad. Mees kannab kaelas musta nööri otsas risti, samuti on ta ühe käe sõrmele tätoveeritud rist.