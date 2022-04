Evari Ehitus selgitab, kuidas majakatuse veeäravoolusüsteemi eest õigesti hoolt kanda

Majaomanikel on kevadel, sügisel, talvel katusega probleeme paljuski seetõttu, et katust pole järjepidevalt üle vaadatud, seda on kaootiliselt puhastatud ja tagasihoidlikult hooldatud. Juba katust projekteerides oleks mõistlik lahendada olulised ehituslikud sõlmed selliselt, et katust oleks lihtne hooldada ja korras hoida.