GRAAFIKUD | AMETNIKE PALK: kes kui palju teenib? Kelle töötasu tõusis kõige enam? Kes said kopsaka preemia ja seejärel kinga?

Õhtuleht aitab lugejal interaktiivsete graafikute abil võrrelda ametnike ja asutuste palganumbreid nii omavahel kui ka varasema aastaga. Kes võib rõõmustada üle 7000eurose kuupalga üle? Selguvad ka need ametnikud, kes said mullu kõige kopsakamaid preemiaid, mis küündisid kümnetesse tuhandetesse. Paradoksaalsel kombel on kõrgelt premeeritute seas ridamisi ametnikke, kes skandaalide saatel ametist lahkusid: näiteks keskkonnaameti peadirektor Riho Kuppart ja minister Mailis Repsi tegemistele läbi sõrmede vaadanud kantsler Mart Laidmets.