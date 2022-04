Katrin Pauts | Andke andeks, aga must-valge mõtlemine on sama jube nagu sõda

„Sõjas on kõik must-valge,“ kuulutas hiljuti ka peaminister Kaja Kallas. Kes ei ole päris kõiges meie poolt, on automaatselt kõiges ja täielikult meie vaenlased. Vaat see on praeguses olukorras asi, millega ma kuidagi harjuda ei suuda. Nagu koroonaaeg juba näitas, on niisugune mõtlemisharjumus, õieti küll mõtlemisest hoidumise harjumus kiire tekkima, aga hiljem imbuvad pooltoonid meie maailma tagasi väga aegamisi ja visalt.