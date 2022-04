Kiri | Klienditeenindaja olgu inimene, mitte kõnerobot

Nii lihtsalt need asjad kahjuks enam ei käi. Kui minu aastaid laitmatult töötanud modem viimaks hingusele läks ja ma uut vajasin, tuli mul viimaks ka Elisa klienditeenindusega tegemist teha. Selgus, et ükskõik, kui kiireloomulise murega neile helistate, tuleb teil esmalt ära kuulata ligi minuti pikkune lindistatud sissejuhatus, kus kuulutatakse eesti ja seejärel vene keeles, et vene propaganda kanalite edastamise on Eesti territooriumil peatatud ning alles siis teatatakse, et eesti keelse teeninduse jaoks vajutage number ühte. Olles seda teinud ei vasta teile endiselt klienditeenindaja, ega isegi kõnejärjekorra muusika, vaid naisehääl, kes nimetab end robotiks ja soovib, et kirjeldaksite esmalt temale oma muret, et ta saaks teid suunata sobiva klienditeenindajani.