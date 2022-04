Juhtkiri | Kas kajakas on tähtsam kui inimene?

Veel rohkem trotsi tekitab aga olukord, kus linnuõiguslased heldivad sellest, et Eesti põldudest on saanud põhja suunduvate rändlindude söögiplats, kuid rüüstatud põldudest tulenev otsene rahaline kahju jääb maaharijate kraesse. Enamgi veel – põllumehe võimalused oma töö ja vaeva kaitseks on piiratud, sest paugutite mõju on ajutine, kuid heidutusjaht on looduskaitsjatel pinnuks silmas.

Nii ongi kunst tasakaalu leidmises, et rahvale ei jääks muljet, kus ühel pool on linnuõiguslaste häälekas vähemus, kes inimeste muredest riigi toel tugevama õigusega üle sõidab. Et paljudele just nii näib, siis on tegemist nii puuduliku teavitustööga kui ka maaharijate murede tähelepanuta jätmisega. Kui linnades on kajakate näol tegu tüütult lärmaka ja reostava nuhtlusega, kellelt võib halva õnne korral nokaga pähe saada, siis rüüstatud põldude omanikel on riigi kui lindude soosija suhtes õigustatud ootus kas kahjude hüvitamiseks või oma põldude kaitseks.