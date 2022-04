Venelastelt ja nende toetajatelt konfiskeeritud vara läheb Ukraina ülesehitamiseks

Varem oli Ühendriikide justiitsminister Merrck B. Garland teatanud kuulamistel senatis, et administratsioon ootab Kongressilt otsust, mis annab presidendile suurema õiguse konfiskeerida Ukraina sõda toetavate ja korrumpeerunud ning inimõigusi jalge alla tallavate venelaste vara ‒ see maha müüa, toetada saadud rahaga Ukraina ülesehitamist ning abistada ukrainlasi, kes olid sunnitud kodumaalt välisriikidesse pagema. „Osa sedasi teenitud rahast võiks kulutada demokraatia ja inimõiguste edendamiseks Venemaal,“ märkis Garland. Juba varem on Valge Maja julgeolekunõunik Jake Sullivan kuulutanud: „Meie eesmärk ei ole venelastelt võetud vara neile tagasi anda, meie eesmärk on seda paremini kasutada.“